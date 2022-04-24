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Член Конгресса Испании призывает свою страну признать Геноцид армян 

Член Конгресса Испании призывает свою страну признать Геноцид армян 

Конгрессмен Испании Антон Гомес-Рейно сделал на своей странице в Twitter запись по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.

«Геноцид против армянского народа насильственно уничтожил древнюю культуру, которая всегда умела сосуществовать в гармонии с другими культурами. Убийства, депортации, преследования. Признайте Геноцид армян, чтобы подобное больше никогда не повторилось!» - как сообщает Арменпресс, написал член Конгресса Испании. 

Испания до сих пор официально не признала Геноцид армян.


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