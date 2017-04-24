Предстоящие на 25 апреля мероприятия
17:42, Апрель 24, 2022
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- 24.04-21:23 24 апреля - День действий во имя терпимости и уважения к народам: вице-президент Аргентины
- 24.04-21:11 Отрицание геноцида является последней стадией геноцида: депутат Палаты представителей Нидерландов
- 24.04-21:00 Никогда не забудем исторические трагедии: французский сенатор
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- 24.04-19:35 Католикос Великого Дома Киликийского Арам I направил послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян
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- 24.04-18:04 Забыть темные страницы истории — значит позволить им повториться: заявление парламентариев Италии
- 24.04-17:42 Предстоящие на 25 апреля мероприятия
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