Турция не только отрицает Геноцид армян, но и занимает весьма провокационную позицию: кипрская партия

Партия «Национальный народный фронт» Палаты представителей Республики Кипр направила послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, послание опубликовало посольство Армении в Греции.

В своем послании партия «Национальный народный фронт» Палаты представителей Республики Кипр представляет чудовищный план истребления армянского народа, осуществленный Османской империей. Ниже приводим неофициальный перевод заявления:

«24 апреля 1915 года начинается одно из самых гнусных преступлений, когда-либо совершенных против человечества: Геноцид армян в Османской Турции. На протяжении ее происходили немыслимые для здорового человеческого ума зверства и преступления, столь жестокие, что они являются оскорблением самой человеческой природы.

Армяне мирно жили в кавказском регионе Евразии более 3000 лет. Королевство Армения изначально было независимым образованием (к началу 4 века нашей эры оно стало первой страной в мире, признавшей христианство официальной религией), но, прежде всего, контроль над регионом переходил от одной империи к другой. В 15 веке Армения начала поглощаться могущественной Османской империей.

Османские правители, как и большинство их подданных, были мусульманами и обращение с «неверными» было неравным и несправедливым. Христиане считались ниже мусульман, при этом в судах показания христианина против мусульманина не принимались.

Армянам, как и грекам, запрещалось носить оружие, ездить на лошадях, иметь дома выше мусульманских и даже звонить в церковные колокола. Если они осмеливались нарушать эти правила, им грозили серьезные штрафы, тюремное заключение или даже смерть. Тем не менее, им приходилось платить более высокие налоги, чем мусульманам, а политических и юридических прав у них было очень мало.

Однако, несмотря на препятствия, армянская община процветала под властью Османской империи. Армяне, как правило, были более образованными и богатыми, чем их соседи-турки, которые, в свою очередь, нетерпимо относились к их процветанию. Это негодование начало усугубляться подозрениями, что армяне-христиане будут более лояльны к христианским правительствам (то есть к русским, которые разделяли неустойчивую границу с Турцией), чем они были бы в Османском халифате.

Подозрение турок к армянам еще больше возросло после распада Османской империи. В конце XIX века деспотичный турецкий султан Абдул-Хамид II, который был одержим верой превыше всего и был в ярости из-за наметившейся армянской кампании за основные политические права, заявил, что решит «армянский вопрос» раз и навсегда.

«Я скоро расселю этих армян, — сказал он репортеру в 1890 году. — Я дам им такую пощечину, что они откажутся от своих революционных амбиций». Между 1894 и 1896 годами эта «пощечина» приняла форму государственных погромов. В ответ на широкомасштабный протест армян турецкие военные чиновники, солдаты и простые люди грабили армянские села и города и вырезали их жителей. Тогда были убиты сотни тысяч армян…

Позже, на второй год Первой мировой войны бразды правления взял на себя триумвират Талаат-паши, Энвер-паши и Джемаль-паши. Двое последних считали, что присутствие армян и вообще христианского населения создает проблему в тюркизации Малой Азии и в планах пантуранизма, то есть создания сверхдержавы, которой будут принадлежать все тюркские племена. С февраля 1915 года по приказу Энвер-паши христианское население было демобилизовано и отправлено на принудительные работы в печально известные «трудовые батальоны» (amele taburlari). Те, кого вели в эти батальоны, никогда больше не увидят своих семей, так как их, по сути, вели маршами смерти на физическое истребление.

По сути, это был турецкий метод этнической чистки и прелюдией к тому, что последует 24 апреля того же года, дня, вошедшего в историю Армении как «Красное воскресенье». В тот день турецкое правительство арестовало, подвергло пыткам и казнило около 250 армянских интеллектуалов (политиков, священнослужителей, писателей, ученых, издателей, журналистов, юристов и педагогов), чтобы ознаменовать начало конца всего народа. Истребление происходило разными способами. Армяне были изгнаны на смерть через Месопотамию, в пустыню без еды и воды.

Часто этих людей пытали и заставляли ходить голыми под палящим солнцем, пока они не падали замертво. Тех, кто останавливался отдохнуть, расстреливали. В то же время турки создали «Особую организацию», которая организовала «эскадроны смерти» или «бойни» и должна была провести, как выразился один чиновник, «ликвидацию христианских элементов». Эти группы состояли из убийц и других бывших заключенных. Тысячи армян тогда утонули в реках, упали со скал, были распяты и сожжены заживо. По факту какое-то время турецкие деревни были полны армянских трупов.

Записи свидетельствуют, что во время этой правительственной кампании «тюркификации» эти группы похищали армянских детей, обращали их в ислам и передавали турецким семьям. В других случаях они насиловали женщин и отправляли их в турецкие «гаремы» или использовали в качестве рабынь. Мусульманские семьи переезжали в армянские дома после того, как их депортировали, а их имущество конфисковали. Других грузили в лодки и топили у Самсуна и Трабзона, а самым «эффективным методом», по словам Хасана Маруфа, который в то время был офицером османской армии, были массовые поджоги. Еще одним гнусным методом истребления армян османскими властями были ядовитые газы и наркотики. По свидетельству одного врача, он давал морфин детям, а еще два врача свидетельствовали как минимум о двух случаях, когда в школах собирались дети, которых истребляли с помощью ядовитых газов.

Безжалостные расправы происходили независимо от возраста и пола, равно как и изнасилования и сексуальные надругательства над жертвами, мужчинами и женщинами. Показателем жестокости османов является то, что на процессах в Трабзоне в 1918 году Хасан Маруф, офицер османской армии, сообщил, что турецкие пленные сошли с ума при виде собравшихся армян, горящих заживо. Итан Белкид, который также был офицером, признался, что видел, как заживо сожгли 5000 армян.

Спустя столетие общее число жертв турецкого зверства до сих пор неясно, но говорят о количестве жертв от 800 000 до 1,5 млн. Подсчитано, что из 913 исторических армянских зданий в Турции 464 были полностью разрушены, 252 находились в руинах, а 197 нуждались в срочном ремонте.

Турецкое правительство до сих пор отрицает, что совершило геноцид. Они утверждают, что армяне были враждебной силой, и что их резня была результатом условий войны. По сути, Турция не только отрицает Геноцид армян, но и занимает весьма провокационную позицию по этому вопросу.

Мы все должны понимать, что Геноцид армян не существует только 24 апреля и мы не должны вспоминать о нем только в этот день. Это практическое доказательство варварства турок, которое существует и сегодня. Турецкий режим продолжает подобную тактику и сегодня.

Своим отношением они дают нам понять, что их ненависть ко всему христианскому является чем-то вечным, и особенно мы, греки Кипра, у которых половина нашей родины находится под турецкой оккупацией, не должны забывать об этом, чтобы знать, с кем мы имеем дело».