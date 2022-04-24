Богослужения в память о жертвах Геноцида армян прошли во всех Армянских церквях Украины

Богослужения в память о жертвах Геноцида армян прошли в Армянских церквях Украины 24 апреля, об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

Почтение памяти жертв Геноцида армян, несмотря на военное положение в стране, традиционно прошли во всех областях Украины. Памятные мероприятия стартовали с молебна во всех армянских церквях Украины. В столице Украины молебен возглавлял глава Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Оганесян.

Также в столице у хачкара, посвященного памяти невинных жертв армянского и украинского народов, установленного в одном из парков в центре столицы Украины, состоялась памятная церемония, посвященная 107-й годовщине Геноцида армян. Слова руководителя Союза армян Украины Вилена Шатворяна присутствующим передал его заместитель Давид Мкртчян.