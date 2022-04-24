Прошлогодний лауреат премии «Аврора» выделит 250 тысяч долларов реализуемым в Арцахе программам

Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян считает 2020 год очень сложным не только для Арцаха, Армении, но и для всего мира.

«После 44-дневной войны в Арцахе в рамках гуманитарной инициативы «Аврора» был проведен ряд мероприятий в пользу Арцаха», - как сообщает Арменпресс, сказал Варданян в прямом эфире из столицы Арцаха Степанакерта, добавив, что в этом деле их поддержали 65 местных и международных партнеров, реализовано более 70 проектов, 21 из которых находится в стадии реализации.

Рубен Варданян посчитал символичным, что прошлогодний лауреат «Авроры» решил выделить на реализуемые в Арцахе программы 250 тысяч долларов.

«Это была очень важная инвестиция. Арцах важен не только для армян, но и для других народов. Мы рядом с Арцахом, мы готовы реализовать другие дополнительные программы во имя мира в Арцахе», - добавил он.