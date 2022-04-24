Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%

Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени составила 63,23%. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает МВД Республики.

Избирательные участки открылись в 8:00 в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур. За пост главы государства борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

По данным французского МВД, явка во втором туре составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году — тогда явка составила 65,3%.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.