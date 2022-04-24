Признание Турцией Геноцида армян станет залогом развития мира: греческий депутат

Депутат парламента Греции Нина Касимати направила послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.

«Признание Турцией Геноцида армян и дальнейшее моральное обязательство этого государства не повторять преступлений против народа на своей территории станет залогом развития мира в Турции, Армении, Арцахе, Кипре и Греции», - как сообщает Арменпресс, написала греческий депутат на своей странице в Facebook.

Нина Касимати призывает греческий народ по примеру армян мобилизовать силы для международного признания Геноцида греков.