Признание Турцией Геноцида армян станет залогом развития мира: греческий депутат
21:45, 24 Апрель, 2022
Депутат парламента Греции Нина Касимати направила послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.
«Признание Турцией Геноцида армян и дальнейшее моральное обязательство этого государства не повторять преступлений против народа на своей территории станет залогом развития мира в Турции, Армении, Арцахе, Кипре и Греции», - как сообщает Арменпресс, написала греческий депутат на своей странице в Facebook.
Нина Касимати призывает греческий народ по примеру армян мобилизовать силы для международного признания Геноцида греков.
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