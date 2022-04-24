Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Канады, в заявлении говорится:

«Сегодня мы присоединяемся к армянским общинам Канады и всего мира, чтобы почтить память жертв Геноцида армян — одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Мы также чествуем их потомков, в том числе канадцев армянского происхождения, которые внесли свой вклад и продолжают помогать формировать сильную, разнообразную и инклюзивную страну, которой мы наслаждаемся сегодня.

Зверства, совершенные с 1915 по 1923 год, и ужасное количество жертв никогда не должны быть забыты. В 2015 году, спустя столетие после начала этой трагедии, парламент принял предложение объявить 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян, и эта дата с тех пор служит напоминанием о потерях, травмах и боли, причиненных этими зверствами, и гарантирует, что они никогда не будут повторены. Этот день приходится на Месяц памяти, осуждения и предотвращения геноцида.

Ненависть и насилие никогда больше не должны встречаться с безразличием. Каждый из нас должен сыграть свою роль в обеспечении того, чтобы такая жестокость никогда не повторилась, и она начинается с выступления против дискриминации и ненависти во всех их формах — где бы и когда бы они ни происходили.

Вместе в эту мрачную годовщину мы вспоминаем о потерянных жизнях, признаем силу и дух армянского народа и с надеждой смотрим в будущее мира, взаимного уважения и достоинства между людьми и странами во всем мире».