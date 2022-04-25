Военные Израиля нанесли артиллерийский удар по объекту в Ливане в ответ на запуск ракеты

Израильские военные нанесли в понедельник артиллерийский удар по объекту инфраструктуры и источнику огня на юге Ливана в ответ на запуск ракеты с территории республики по еврейскому государству ранее в тот же день. Как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в понедельник из Ливана по территории Израиля была запущена ракета, которая упала в незаселенной местности близ кибуца (сельскохозяйственного поселения) Мацува на севере Израиля. В ответ на обстрел артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по району запуска и инфраструктурной цели, расположенным в незаселенных районах на юге Ливана", - говорится в заявлении. "На севере Израиля рутинная деятельность продолжается без изменений", - добавили военные.

Радио Kan сообщает, что в результате обстрела израильской территории сообщений о пострадавших и ущербе не поступало. По данным радиостанции, снаряд по Израилю из Ливана выпустили радикалы из пропалестинских организаций.

Ливанские военнослужащие и миротворцы из Временных силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), размещенные на границы, обнаружили ракетные установки, из которых велся обстрел, но не смогли задержать нарушителей режима прекращения огня.