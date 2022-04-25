"Новая книга" -13/22: Заноян, Лондон, Джильджян, Фуко
09:52, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект "Новая книга". Каждый понедельник он представляет читателям книги, изданные армянскими издательствами. На страницах агентства у читателей есть возможность получить информацию о новых книгах, познакомиться с классическими произведениями, тенденциями развития современной литературы.
На этой неделе "Арменпресс" выделила четыре замечательные книги разных издательств, изданные в 2022 году и представленные публике под разными названиями.
Армянская литература. Ваан Заноян, "Чистая тайна"
В начале 2000-х в Армению из Тосканы приехал опытный винодел Айк Колеян, чтобы восстановить виноделие. Арам Алмаян продает несколько казино в Москве, чтобы вместе с очаровательной дочерью Карлой основать на родине виноградники и крупный винный завод. Философ, винодел Ван Дориан с той же мечтой продает большую часть своей компании в Лос-Анджелесе и переезжает в Ереван.
Производимые ими вина попадают в странные и коварные истории. В Москве убит сотрудник крупнейшей винодельческой компании России.
Жизнь работника Алмаянского винного завода находится под угрозой. Араму предстоит решить две задачи: выявить мошенников и решить споры виноделов. И он должен дойти до самого важного собрания винодельни, где должна быть озвучена беспрецедентная инициатива. Книга была опубликована издательством Newmag.
Переводная литература. Джек Лондон, Маленькая хозяйка большого дома
«Маленькая хозяйка большого дома» — роман, написанный в последние годы жизни автора, впервые опубликованный в 1916 году. Это произведение жанра трагической прозы представляет собой историю любовного треугольника, герои которого, смотрящие на жизнь с сухим реалистическим взглядом, в то же время становятся жертвами большой трагедии, так как сильно разъединяют сознательное и эмоциональное. Есть в романе и вторая сюжетная линия, повествующая о детстве главного героя. Однажды автор сказал: «Маленькая хозяйка» — это то, к чему я стремился всю свою творческую жизнь, потому что эта книга так отличается от того, что я создавал раньше». Перевод Карена Симоняна. Книга была издана издательством "Edit Print".
Детская и юношеская литература. Аветис Джилджян, "Золотая тарелка" алхимика
Мы привыкли видеть перкуссию в ударных инструментах, слышать их звучание во время музицирования. И как они были созданы? Кто был тот искусный крикетный мастер? Давным-давно, несколько сотен лет назад, в 17 веке, в Турции жил человек по имени Аветис…
Редактор: Нунэ Торосян, иллюстрация Соны Антонян. Книга была издана "Антарес".
Документальная литература. Мишель Фуко, Археология знаний
«Археология знаний» Мишеля Фуко является влиятельным методологическим руководством по изучению развития гуманитарных наук. Возникновение знания в книге рассматривается как результат конкурирующей или преемственной риторики, а история становления науки - как архив коллективной мысли. Книга была издана издательством «Зангак».
«Новую книгу» представила Роза Григорян
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