Podcast-СоцUp. Участники 44-дневной войны получат опыт работы и получат за это деньги

ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство труда и социальных вопросов РА запускает программу по приобретению опыта работы для участников 44-дневной Арцахской войны, членов семей погибших военнослужащих и перемещенных арцахцев.



О деталях программы в рамках программы СоцUp «Арменпресс» побеседовал с заместителем министра труда и социальных вопросов РА Рубеном Саргсяном.



По его словам, цель программы — получить опыт работы, сделать бенефициара более конкурентоспособным, чтобы в будущем он мог найти работу на рынке. «В случае с жителями Арцаха мы ставим вопрос временного трудоустройства, так как думаем, что рано или поздно они вернутся в Арцах, но полученный опыт поможет им и в Республике Арцах. Благодаря этой программе люди будут получать доход за счет собственного опыта», — добавил он.



Саркисян отметил, что для того, чтобы присоединиться к программе, бенефициар должен обратиться в областное управление социальной службы. "Продолжительность программы составляет три месяца, так как основой является приобретение опыта, в течение которого бенефициар будет получать заработную плату в размере 100 000 драмов, а работодатель - 34 000 драмов", - сказал он.



Замминистра сообщил, что список организаций-партнеров расширяется. «В случае с программой есть количественное ограничение. Претенденты уже есть", - сказал он, добавив, что программа охватывает Ереван, Армавир, Арарат, Арагацотн и Котайк.



Касаясь реализуемых министерством программ по решению проблемы трудоустройства вынужденных переселенцев из Арцаха, замминистра сообщил, что реализуются две аналогичные программы.



«Некоторые программы для участников войны были реализованы не только государственными, но и частными структурами», - сказал Рубен Саргсян.



Для более подробной информации о программе предлагаем послушать подкаст.



Автор: Ани Даниелян



Фото Мхитара Хачатряна