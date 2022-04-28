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Podcast-Sport: рост сборной по футзалу и будущее спорта в Армении

Podcast-Sport: рост сборной по футзалу и будущее спорта в Армении
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Сборная Армении по футзалу начала серьезно соревноваться на международных площадках, создавая большие перспективы для развития спорта в Армении.

В гостях у Podcast-Sport «Арменпресс»  главный тренер сборной Армении по футзалу Рубен Назаретян, с которым мы поговорили о результатах команды, перспективах футзала в Армении.

«Игры отборочного тура показали, что мы достойны занять первое место в турнирной таблице. Матч с Косово можно считать решающим, так как у них хорошая команда", - сказал Назаретян.

Последний подчеркнул, что для развития мини-футбола в первую очередь нужны школы, которых в Армении нет, но на фоне побед, зарегистрированных командой, будет сделан шаг по закладке фундамента школ.

Подробности в подкасте.
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