Азиатские индексы - 27-04-22

ТОКИО, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.17% и составил 26386.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.94% и составил 1860.76 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.49% и составил 2958.28 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 19946.36 пункта.