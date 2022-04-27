Президент Ваагн Хачатурян провел совещание в муниципалитете Ширака 

В рамках рабочего визита в Гюмри президент Ваагн Хачатурян в муниципалитете Ширака провел совещание с участием губернатора Ширака Назели Багдасарян, мэра Гюмри Вардгеса Самсоняна, руководителей силовых структур Ширакской области и региональных властей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим положением Ширакской области, существующими проблемами, приоритетами и программами развития.