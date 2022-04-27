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Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены

Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены

Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"И в этой связи хочу вновь подчеркнуть: все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.

"Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", - заявил российский президент.


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