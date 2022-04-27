В рамках рабочего визита в Гюмри президент Армении Ваагн Хачатурян посетил Гюмрийский технологический центр.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Хачатурян прошелся по Центру, ознакомился с историей создания Технологического центра, работой действующих там компаний и реализуемыми проектами. Затем президент принял участие в посадке деревьев.

Затем президент Ваагн Хачатурян и губернатор Ширака Назели Багдасарян посетили знаменитое здание, где был снят фильм «Танго нашего детства» и для реконструкции которого был объявлен конкурс дизайнерских идей.