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Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил Гюмрийский технологический центр

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил Гюмрийский технологический центр

В рамках рабочего визита в Гюмри президент Армении Ваагн Хачатурян посетил Гюмрийский технологический центр.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Хачатурян прошелся по Центру, ознакомился с историей создания Технологического центра, работой действующих там компаний и реализуемыми проектами. Затем президент принял участие в посадке деревьев.

Затем президент Ваагн Хачатурян и губернатор Ширака Назели Багдасарян посетили знаменитое здание, где был снят фильм «Танго нашего детства» и для реконструкции которого был объявлен конкурс дизайнерских идей.


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