Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели: Путин

Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели, взялись за массированную подготовку экономической войны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Он отметил, что западные государства в начале 90-х, в двухтысячных годах поощряли международных террористов и бандитов на Северном Кавказе.

"Спекулировали на проблемах нашего прошлого, на действительно проблемных вопросах, на несправедливостях прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, а сделали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, для того, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, чтобы ее расчленить и разрушить. А в конечном итоге загнать нас в так называемый медвежий угол", - сказал Путин.

По его словам, так многие во все времена старались поступить в отношении России.

"Они не достигли своей цели, но не смирились с тем, что не удалось это сделать. Не смирились с тем, что нам, несмотря на этот натиск, удалось тогда выстоять. Поэтому позднее взялись и за массированную подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом используя всякие предлоги, да иногда и просто без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения", - отметил Путин.