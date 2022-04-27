Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев для переговоров
21:20, 27 Апрель, 2022
Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским.
"Я прибыл на Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал генсек в Twitter.
Накануне у него прошли переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.
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