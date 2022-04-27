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Секретарь Совета безопасности Армении провел встречу с представителями лондонского экспертного сообщества

Секретарь Совета безопасности Армении провел встречу с представителями лондонского экспертного сообщества

Находящийся с рабочим визитом в Лондоне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в Королевском институте международных отношений (Chatham House) провел встречу с представителями лондонского экспертного сообщества. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, в ходе встречи Армен Григорян представил представителям экспертного сообщества ситуацию с региональной безопасностью, подходы Еревана к приоритетам безопасности Армении.


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