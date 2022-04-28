Встреча лидеров Quad планируется 24 мая в Японии

Встреча лидеров четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Индии и Австралии (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) запланирована на 24 мая на японской территории. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, описывая подробности предстоящего визита в страну президента США Джо Байдена.

"Президент Байден посетит нашу страну с 22 по 24 мая. Планируется, что 23 мая он встретится с премьер-министром [Японии Фумио] Кисидой, а 24 мая примет участие в переговорах лидеров Quad", - объявил Мацуно.

Ранее о поездке Байдена в Японию сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.