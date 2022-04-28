В Китае заявили о готовности вместе с Ираном противостоять вызовам и бороться за мир

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время визита в Тегеран заявил о готовности Народно-освободительной армии Китая вместе с Ираном противостоять вызовам и противодействовать рискам, поддерживать стабильность во всем мире. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг китайское оборонное ведомство.

"Мы готовы к взаимодействию с Ираном, чтобы путем объединенных усилий реагировать на вызовы и всевозможные риски, защищать обоюдные интересы, вместе обеспечивать региональный и глобальный мир, а также стабильность", - подчеркнул Вэй Фэнхэ в ходе встречи с иранским президентом Эбрахимом Раиси.

По словам главы МО КНР, Китай "решительно поддерживает государственный суверенитет и национальное достоинство Ирана". Он отметил, что в последние годы сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран успешно развивается.

"Вооруженные силы КНР готовы поддерживать стратегический диалог с иранской стороной, активно использовать механизмы взаимодействия, продвигать прагматическое сотрудничество, содействовать повышению уровня наших двусторонних межармейских отношений", - добавил Вэй Фэнхэ.