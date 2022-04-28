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Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины

Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в четверг во второй раз за месяц выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины, следует из его расписания, которое распространил Белый дом.

Выступление "о поддержке Украины" намечено на 10.45 четверга (17.45 мск), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В прошлый раз Байден выступал с заявлением по Украине неделю назад – 21 апреля. Тогда он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.

 


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