Более 3 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля

Число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу с момента начала российской военной операции на Украине, превысило 3 млн. Такие данные приводятся в четверг на странице пограничной охраны республики в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С 24 февраля сотрудники пограничной охраны оформили на погранпереходах с Украины в Польшу 3 млн человек", - отмечается в сообщении. "Вчера, 27 апреля, было 24,8 тыс. приезжающих, - сообщили пограничники. - Сегодня до 07:00 [08:00 мск] - 7,4 тыс.".

Из Польши на Украину с 24 февраля выехали 904 тыс. человек.