Производитель косметики Max Factor и Rimmel приостановит работу в России

Косметическая компания Coty заявила, что приостанавливает свою деятельность в России. Как передает Арменпресс, об этом сообщают западные информагентства.

В 2021 году на долю России пришлось чуть более 3% продаж Coty, которые принесли $4,63 млрд. В компании не ожидают, что решение прекратить деятельность в России повлияет на целевые показатели по выручке и прибыли в 2022 финансовом году.

Coty производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами: COVERGIRL, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu, Tiffany & Co.