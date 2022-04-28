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За сутки в Армении подтверждено 3 случая коронавируса. Смертельные случаи не зарегистрированы

За сутки в Армении подтверждено 3 случая коронавируса. Смертельные случаи не зарегистрированы
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 28 апреля всего в Армении подтверждено 422 858 случаев заболевания коронавирусом, 410 814 - с выздоровлением, 8622 - со смертельным исходом.

В настоящее время реальное лечение от коронавирусной болезни получают 1739 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.

За сутки проведено 2546 тестов, подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 216 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 45 тысяч 254.
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