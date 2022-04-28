Подача газа в некоторые адреса Чаренцавана и Еревана, а также сел Бжни, Арзакан будет временно приостановлена

ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях проведения плановых работ 29 апреля с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача газа потребителям газа 3-го района города Чаренцаван Котайкской области, сел Бжни, Арзакан.



Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения", отмечая также, что в тот же день с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей в многоквартирных домах № 2, 3, 4 12-й улицы Нубарашен административного района Нубарашен города Ереван.