Снято требование каждые 7 дней предъявлять на работе ПЦР-тест или справку о прививках

ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Отменено требование предъявлять каждые 7 дней на работе ПЦР-тест или справку о прививке от коронавируса.



Как сообщает "Арменпресс", об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.



Она отметила, что с 1 мая будет снято требование предъявления экспресс-теста ПЦР или справки о прививках при въезде в наземные пункты пропуска, расположенные в аэропортах.

"Сняты ограничения в уголовно-исполнительных учреждениях и вооруженных силах во время свиданий или при выезде в отпуск. В этих случаях также больше не будет необходимости сдавать тест или подавать сертификат вакцинации", - сказала она, добавив, что снят также запрет на соблюдение дистанции в 1,5 метра во время проведения мероприятий в школах, детских садах и других местах.

По словам министра Аванесян, ослабление ограничений связано с небольшим количеством случаев, зарегистрированных за последние 14 дней."За последние 14 дней зарегистрировано 144 случая, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний месяц количество летальных исходов уменьшилось", - сказала министр, поблагодарив медперсонал за работу.