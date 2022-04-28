Никол Пашинян объявил о начале строительства станции метро «Ачапняк»
13:21, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Объявлен победитель тендера на строительство станции метро "Ачапняк" в Ереване. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 28 апреля премьер-министр Никол Пашинян сказал, что вопрос строительства станции «Ачапняк» в Ереване обсуждается давно.
«Мы приступили к практическому этапу. Объявлен тендер на проектирование станции. По итогам конкурса определен победитель и сегодня будет обсуждаться вопрос финансирования, чтобы проектировщик мог уже подготовить конкретный проект станции «Ачапняк», а значит, мы выходим на стадию строительства", - сказал Пашинян.
По его словам, на проектирование станции будет направлено 750 млн драмов из 850 млн драмов компенсации за ущерб, причиненный ереванской общине компанией «Паркинг Сити Сервис».
Мэр Еревана Грачья Саргсян ответил, что проект будет реализован через 510 дней, а может и раньше, в рамках 50 миллионов долларов.
«Проект будет состоять из трех этапов. На эти средства мы сможем профинансировать первые два этапа. В то же время я хотел бы попросить вашего поручения, чтобы мы могли начать работу по сбору средств для третьего этапа проекта с этого момента», — сказал Саргсян.
Никол Пашинян отметил, что эта программа является стратегической, поскольку означает, что метро пересекает противоположный берег реки Раздан, а значит, есть возможность дальнейшего ответвления на Давташен, Малатия-Себастия, 15-й район и т.д.
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