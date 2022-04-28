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Эрдоган коснулся процесса нормализации отношений Армения-Турция

Эрдоган коснулся процесса нормализации отношений Армения-Турция
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В ходе встречи с представителями меньшинств 27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая Türkiyegazetesi.

Эрдоган заявил, что процесс нормализации отношений с Арменией продолжается, что в ближайшее время проблемы будут решены.

«Мы ведем переговоры с Арменией. Будем надеяться, что границы откроются и наши отношения продолжатся", - сказал он.
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