Столтенберг заявил, что члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи

Страны - члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки", - сказал он.

Генсек альянса подчеркнул, что страны НАТО продолжают поддерживать Киев и оказывать санкционное давление на Россию.