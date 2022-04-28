Столтенберг заявил, что члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи
14:11, 28 Апрель, 2022
Страны - члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки", - сказал он.
Генсек альянса подчеркнул, что страны НАТО продолжают поддерживать Киев и оказывать санкционное давление на Россию.
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