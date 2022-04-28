В Ереване будет создан диспетчерский пункт для управления общественным транспортом







«Все наши автобусы оборудованы камерами. В центре управления будут операторы, которые будут контролировать в любое время. Программа находится в стадии тестирования. В октябре у нас будет полноценный центр управления», — добавил мэр.



Он еще раз призвал горожан класть монеты в соответствующий ящик, тем самым способствуя приобретению дополнительных средств для общины.



«Мы улучшили условия водителей. Мы предоставили медицинскую страховку. В прошлом году мы потратили 10 млрд драмов, купили 211 автобусов, теперь собираемся купить 100 автобусов, 15 троллейбусов, все за счет собранных денег", - сказал он.



Грачья Саркисян подчеркнул, что после решения некоторых проблем, связанных с организацией движения в сфере общественного транспорта, новые автобусы будут работать до 23.55 часов. ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Ереване будет создан центр управления общественным транспортом. Как сообщает «Арменпресс» , об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил мэр Еревана Грачья Саргсян.«Все наши автобусы оборудованы камерами. В центре управления будут операторы, которые будут контролировать в любое время. Программа находится в стадии тестирования. В октябре у нас будет полноценный центр управления», — добавил мэр.Он еще раз призвал горожан класть монеты в соответствующий ящик, тем самым способствуя приобретению дополнительных средств для общины.«Мы улучшили условия водителей. Мы предоставили медицинскую страховку. В прошлом году мы потратили 10 млрд драмов, купили 211 автобусов, теперь собираемся купить 100 автобусов, 15 троллейбусов, все за счет собранных денег", - сказал он.Грачья Саркисян подчеркнул, что после решения некоторых проблем, связанных с организацией движения в сфере общественного транспорта, новые автобусы будут работать до 23.55 часов.