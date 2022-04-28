Команда заключенных примет участие в чемпионате мира по шахматам

ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках сотрудничества между Пенитенциарной службой Министерства юстиции Республики Армения и Шахматной академией Армении 27 апреля в Армавирском уголовно-исполнительном учреждении РА состоялся финальный тур внутреннего чемпионата по шахматам. Об этом «Арменпресс» сообщили в Пенитенциарной службе, уточнив, что 30 заключенных из исправительных учреждений "Армавир", "Вардашен", "Артик", "Ванадзор" и "Нубарашен" показали лучшие результаты в организованных в учреждениях шахматных чемпионатах.



На мероприятии присутствовали начальник колонии Министерства юстиции РА Сергей Атомян, заместитель начальника колонии "Армавир" Артак Арустамян, основатель-президент Шахматной академии, четырехкратный чемпион Армении Артак Казарян, гроссмейстер Смбат Лпутян и другие представители. Шахматный турнир проводил международный судья, ММ Ваагн Хачатрян.



Гороян Армен (Нубарашенская колония), Валерий Тумасян, Арам Петросян, Нарек Овакимян, Микаэл Акопян, Акоп Абаджян (Армавирская колония) избраны членами сборной Республики Армения по шахматам, которые 13 октября 2022 года примут участие в международном шахматном турнире между уголовно-исполнительными учреждениями 64 стран мира. А перед чемпионатом с ними будут работать опытные судьи Шахматной академии.



С 2021 года штаб центрального органа исполнения наказаний Министерства юстиции РА, социальное, психолого-правовое управление, а также по инициативе С. Лпутяна для заключенных были организованы шахматные курсы не только с целью повышения работоспособности заключенных, развития их шахматных знаний, но и в связи с перспективной программой выхода на международную шахматную арену.



В связи с частыми шахматными турнирами, организуемыми в исправительных учреждениях Министерства юстиции РА, сильнейшие шахматисты-осужденные приняли участие в международных онлайн-чемпионатах по шахматам, проводившихся в исправительных учреждениях разных стран в 2019 и 2021 гг.