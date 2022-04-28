США выделят Киргизии $2 млн для утилизации старых боеприпасов
Соединенные Штаты намерены выделить Киргизии $2 млн, которые будут направлены на утилизацию старых боеприпасов республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг посольство США в Бишкеке.
"США выделят $2 млн для утилизации устаревших боеприпасов и взрывчатых веществ в Киргизии", - говорится в сообщении.
По данным диппредставительства, деньги планируется предоставить в 2023 году.
Проект будет осуществляться совместно с Пограничной службой киргизского Государственного комитета национальной безопасности, ОБСЕ, а также ITF (некоммерческая гуманитарная организация).
"Старые боеприпасы угрожают киргизским гражданам и военнослужащим", - считают в посольстве США.
О количестве боеприпасов, которые планируется утилизировать, не сообщается.
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