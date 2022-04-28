Ваграм Думанян обсудил с руководством Национального академического театра вопросы, связанные с юбилеем театра
16:11, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 апреля министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял художественного руководителя Национального академического театра имени Габриэля Сундукяна Армена Элбакяна и директора театра Вардана Мкртчяна.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство.
На встрече присутствовал также заместитель министра образования и науки РА Ара Хзмалян.
В ходе встречи были обсуждены масштабы и содержательные вопросы программы 100-летия Национального академического театра. Ваграм Думанян обсудил с руководителями театра ряд вопросов, связанных с деятельностью театра, и возможные шаги по их решению.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм