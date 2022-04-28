Число сторонников вступления Финляндии в НАТО выросло до 65% населения

В Финляндии число сторонников вступления страны в НАТО выросло до 65% населения, как передает Арменпресс, об этом пишет Helsingin Sanomat, ссылаясь на данные опроса, проведенного Kantar TNS по заказу издания.

Исследование проводилось в интернет-панели Gallup Forum 22-27 апреля 2022 года среди 1062 респондентов. Погрешность результатов опроса составляет около 3 процентных пунктов. В опросе принимали участие представители всей страны, за исключением провинции Аланды, в возрасте от 18 до 79 лет.

Против присоединения Финляндии к альянсу высказались 13% опрошенных, 22% еще не определились. В предыдущем опросе, проведенном по заказу HS в начале апреля, 59% поддержали членство Финляндии в НАТО, а 17% выступили против.

Опрос, проведенный с 23 по 25 февраля компанией Taloustutkimus по заказу медиакорпорации Yle, показал, что за вступление страны в НАТО выступали тогда 53% финнов, против были 28%.

Сейчас среди мужчин за НАТО выступает 70% опрошенных, среди женщин - 59%.

Поддержка членства в НАТО по-прежнему самая высокая в самых старших возрастных группах и самая низкая в самых молодых возрастных группах. Тем не менее, более половины лиц моложе 30 лет уже выступают за вступление в военный союз.

Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО сейчас обсуждает парламент страны. Ожидается, что решение о подаче заявления будет принято в мае.