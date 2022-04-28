ЕК сможет запустить процедуру против стран ЕС, которые не выполнят антироссийские санкции
16:34, 28 Апрель, 2022
Еврокомиссия (ЕК) сможет запустить правовую процедуру против стран - членов Евросоюза, которые откажутся выполнять санкции в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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