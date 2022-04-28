Известный футбольный агент Мино Райола жив: он сделал запись в Twiiter

Известный футбольный агент Мино Райола, который также работал с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном, отреагировал на информацию СМИ о своей смерти.

«Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в бешенстве, т.к. второй раз за четыре месяца меня убивают. Кажется, я умею воскрешаться», — как сообщает Арменпресс, написал Райола в своем Твиттере.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенес операцию на них. Позже помощник агента сообщил, что Мино находится в плохом состоянии, но жив.