Россия остается открытой к диалогу с НАТО, заявил МИД

РФ остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Москва всегда была и остается открытой к конструктивному уважительному диалогу со всеми участниками международных отношений, включая Североатлантический блок, на основе равноправия, взаимного учета интересов на международно-правовой основе", - сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, для того, чтобы этот диалог был результативным, Западу необходимо отказаться от военной риторики, курса на милитаризацию континента, попыток разделить европейское и другие пространства на зоны влияния и нужно начать выстраивать равноправную систему международной безопасности.

"Мы продолжаем ориентироваться в первую очередь на дипломатические методы разрешения международных противоречий, мы готовы давать отпор на земле на практике тогда, когда мы видим прямую угрозу нашей стране", - добавила Захарова.

Москва также советует Вашингтону и странам НАТО не питать иллюзий относительно "безнаказанности агрессивного отношения" к странам и народам: им надо задуматься, как они собираются возвращаться к диалогу по новой архитектуре безопасности, заявила официальный представитель МИД России.