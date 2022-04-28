Азиатские индексы выросли - 28-04-22

ТОКИО, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.75% и составил 26847.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.09% и составил 1899.62 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.58% и составил 2975.48 пункта, а HANG SENG вырос на 1.65% и составил 20276.17 пункта.