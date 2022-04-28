Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-04-22

ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 апреля, курс доллара США сократился на 3.31 драмa и составил 456.67 драм. Курс евро сократился на 8.58 драмa и составил 479.32 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.32 драм. Курс британского фунта сократился на 9.74 драмa и составил 569.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 478.72 драмa и составила 27687.84 драм. Цена серебра сократилась на 4.51 драмa и составила 347.02 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.