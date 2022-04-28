Министр финансов Армении принял делегацию во главе с министром экономики и финансов Ирана

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян 28 апреля принял делегацию во главе с министром экономики и финансов Исламской Республики Иран Сейедом Эхсаном Хандузи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя гостей, Тигран Хачатрян поблагодарил их визит и коснулся экономических программ, представляющих взаимный интерес.

В частности, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с развитием армяно-иранской торговли, налаживанием деловых связей, а также возможностями расширения товарооборота между двумя странами.

Г-н Хандузи отметил, что армяно-иранские экономические отношения всегда были прозрачными и находились на высоком уровне, что в свою очередь способствовало продолжению и расширению сотрудничества.

Стороны подчеркнули необходимость интенсификации армяно-иранских экономических отношений и развития сотрудничества в ряде сфер.