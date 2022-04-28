Иран рассматривает Армению как «ворота» для выхода на рынки РФ и других стран ЕАЭС

Министр экономики Армении Ваан Керобян 28 апреля принял делегацию во главе с министром экономики и финансов Исламской Республики Иран Сейедом Эхсаном Хандузи для обсуждения возможностей расширения двусторонних отношений в экономической сфере.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя гостей, Ваан Керобян отметил, что хотя товарооборот Армении с Ираном в 2021 году увеличился на 25%, имеется большой потенциал для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, чтобы довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Керобян также представил приоритетные направления экономики Армении и механизмы государственной поддержки.

Со своей стороны министр экономики и финансов Исламской Республики Иран Сейед Эхсан Хандузи отметил, что политика нового правительства Ирана делает упор на развитие отношений с соседними странами и особенно с дружественной Арменией. По словам Сейеда Эхсана Хандузи, иранская сторона придает большое значение не только развитию экономических отношений с Арменией, но и рассматривает Армению как «ворота» для выхода на рынки России и других стран-членов ЕАЭС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с реализацией совместных инвестиционных программ, строительством промышленного городка с участием иранской стороны, совершенствованием логистической инфраструктуры, упрощением и регламентацией процедур в процессе грузоперевозок, а также пересмотром ставки оплаты транзитных грузов.

Были затронуты наиболее перспективные направления экономического сотрудничества, и представляющих взаимный интерес ряд других вопросов, которые будут более подробно обсуждены в ходе 17-го заседания армяно-иранской межправительственной совместной комиссии.