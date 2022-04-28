Израиль должен признать Геноцид армян: в Ереване состоялось мероприятие в память о жертвах Холокоста

В Израиле сегодня в 10:00 по местному времени две минуты звучали сирены, по всей стране остановился транспорт и объявлена минута молчания в память о жертвах Холокоста. Как сообщает Арменпресс, 28 апреля в Ереване у памятника жертвам Холокоста также состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста. Церемония была организована проживающими в Армении евреями во главе с лидером общины Риммой Варжапетян-Феллер.

Фото: Мхитара Хачатряна

«Это день памяти жертв Холокоста, жертв фашизма и, конечно же, день памяти евреев, которые все же сопротивлялись, которые хотели показать, что их сила несокрушима. Сегодня тяжелый день, когда не хочется улыбаться, хотя жизнь продолжается. Армянский народ пережил такие же трудные дни, и я всегда говорю, что не надо считать, кто пострадал больше, а кто меньше. У всех были жертвы», — сказала глава еврейской общины.

Начальник отдела по вопросам национальных меньшинств и религии аппарата премьер-министра Армении Вардан Асцатрян от имени премьер-министра республики и его ведомства выразил поддержку и соболезнования еврейской общине Армении.

«Мы присоединяемся к вам, выражаем соболезнования и делимся с вами тем опытом, который у вас есть сейчас, потому что мы тоже пережили геноцид, и пережили его около 100 лет назад. Поэтому мы вас тоже хорошо понимаем и знаем, что значит, когда убивают, истребляют невинных людей. И здесь не может быть никакого оправдания, потому что убивать людей, будь то ребенок, женщина, мужчина, старик, только за принадлежность к определенной нации или религии, является необъяснимым и не имеющим оправдания явлением», - сказал он.

В беседе с Арменпресс Римма Варжапетян-Феллер заявила, что ее послание в первую очередь адресовано Израилю: нельзя молчать не только о Холокосте, но и о Геноциде армян.

«Как мы не молчим о Холокосте, так и не должны молчать и о Геноциде армян. Для этого нужно изучить, углубиться в историю и признать. Израиль должен признать Геноцид армян и должен сделать это не только ради армян, но и ради себя самого, чтобы быть честным перед Богом», - подчеркнула Варжапетян.

По словам главы еврейской общины, израильский парламент до сих пор избегает официального признания Геноцида армян из соображений безопасности Израиля, поскольку находится во враждебном окружении и в этих условиях считает важными свои отношения с Турцией.