Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине: Блинкен

Новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в конгрессе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете сената.

Он подчеркнул, что речь идет о поддержке Украины в сфере безопасности и помощи союзникам, которые представляли оборонные средства для Киева, которые теперь предстоит восполнить. По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 миллиарда долларов, а из 8,5 миллиарда экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.