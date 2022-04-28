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Известна дата очередной встречи спецпредставителей Армении и Турции 

Известна дата очередной встречи спецпредставителей Армении и Турции 

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений состоится 3 мая в Вене. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Первая встреча специальных представителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча состоялась 14 января в Москве, вторая встреча - 24 февраля в Вене.


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