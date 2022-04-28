Произошли изменения в продолжительности рейсов Ереван-Москва-Ереван: FlyOne Armenia

В связи с ограничениями в воздушном пространстве России произошли изменения в продолжительности рейсов Ереван-Москва-Ереван, что повлияло на выполнение рейсов авиакомпании. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления авиакомпании FLYONE ARMENIA Арам Ананян.

«Хотим сообщить, что в текущей ситуации осуществляются корректировки и изменения в расписании, о чем надлежащим образом проинформированы все пассажиры. Колл-центр FlyOne Armenia работает в загруженном режиме, находится на связи с пассажирами, ведется индивидуальная работа по устранению возможных проблем и неудобств», - отметил Арам Ананян.