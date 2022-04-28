В Ереване состоялось третье заседание Комитета партнерства Армения-ЕС

В Ереване 28 апреля состоялось третье заседание Комитета партнерства Армения-ЕС, созданного в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) Армения-ЕС. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении, это была первая встреча после вступления в силу CEPA. В ходе заседания обсуждался процесс реализации Соглашения.

“ЕС подчеркнул свое активное участие в регионе и выразил признательность Армении за неизменную приверженность реформам и очень хорошее сотрудничество в различных секторах. ЕС призвал Ереван продолжить реализацию конкретных реформ в соответствии с CEPA, а также приветствовал недавние усилия по участию в мирных переговорах и подчеркнул гуманитарную поддержку и помощь в восстановлении.

Являясь ключевым партнером Армении по проведению реформ и крупнейшим донором, ЕС выразил готовность предоставить дополнительные экспертные знания и финансовую помощь для укрепления потенциала правительства в области разработки и проведения ключевых реформ управления и приближения к стандартам ЕС в соответствии с его обязательствами по CEPA. Конечной целью партнерства является предоставление конкретных преимуществ гражданам как ЕС, так и Армении.

Чтобы укрепить долгосрочную устойчивость страны и привлечь государственные и частные инвестиции для поддержки перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, ЕС продолжит тесное сотрудничество с Арменией и партнерство с международными финансовыми учреждениями для достижения прогресса в реализации Экономического и инвестиционного Плана и его приоритетных флагманских проектов.

Что касается реализации CEPA, обсуждение было сосредоточено на верховенстве закона, включая роль независимой и эффективной системы правосудия, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. ЕС и Армения продолжат свой политический диалог и сотрудничество по реализации реформ в сфере юстиции, распространяя такие политические обсуждения на сектор образования, чтобы ускорить доработку и реализацию стратегии реформы образования. ЕС призвал Армению добиться дальнейшего прогресса в направлении большей свободы СМИ, высоко оценивая проделанную работу.

Комитет партнерства также рассмотрел реализацию CEPA в области транспорта, энергетики, окружающей среды и борьбы с изменением климата. Что касается воздушного транспорта, ЕС и Армения договорились укреплять сотрудничество в области безопасности полетов на основе Соглашения об общей авиационной зоне, подписанного в ноябре 2021 года. В сфере энергетики ЕС и Армения договорились следить за выполнением Национального плана действий Армении по ядерной безопасности, принят как часть поддерживаемого ЕС процесса стресс-тестирования. В ходе дискуссий также были подведены итоги реформ экономического развития, занятости и образования. ЕС поздравил Армению с присоединением к Horizon Europe. На встрече также был рассмотрен прогресс в области миграции и мобильности и подтверждена готовность Армении начать диалог о либерализации визового режима.

Наконец, Комитет партнерства обсудил вопросы, связанные с Восточным партнерством и региональными делами.

Сопредседателями встречи были заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и заместитель управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Люк Девинь”, - говорится в сообщении делегации ЕС.