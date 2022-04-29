Цены на цветные металлы - 28-04-22

ЛОНДОН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.00% и составила 3031.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.61% и составила 9697.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.16% и составила 2255.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.97% и составила 32977.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.11% и составила 40045.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.97% и составила 4136.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42394.84 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.