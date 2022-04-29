Европейские индексы - 28-04-22

МОСКВА, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.35% и составил 13979.84 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.98% и составил 6508.14 пункта, британский FTSE вырос на 1.13% и составил 7509.19 пункта, а российский RTSI снизился на 0.68% и составил 1041.91 пункта.