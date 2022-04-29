Защитник прав человека призывает полицию к достойному и законному поведению при исполнении служебных обязанностей

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Группы быстрого реагирования Аппарата Защитника прав человека РА продолжают посещать ряд подразделений Ереванского городского управления Полиции РА, в частности отделения Кентрон, Арабкир, Эребуни, Канакер-Зейтун, Шенгавит, Малатия и Маштоц. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Защитника прав человека РА.



Были проведены беседы с 35 задержанными, просмотрены видеозаписи административных задержаний.



Также сообщалось, что в РОВД доставили 7 несовершеннолетних, одному из которых 13 лет. По словам других очевидцев, 13-летнего подростка посадили в машину четверо полицейских, а остальных - 4-6 полицейских.



Сообщалось, что когда 13-летнего ребенка посадили в милицейскую машину, некоторые из участников акции сообщили полиции о возрасте ребенка, но последние не учли этот факт. В отношении него не было возбуждено административное дело, он был освобожден из РОВД.



В результате мониторинга видеоматериалов, опубликованных в СМИ, при посещении ОВД выявлены случаи разъяснения оснований лишения свободы, разъяснения минимальных прав (адвокат, молчание, иные права на использование права на телефонную связь), случаи применения несоразмерной физической силы при задержании.



В отделах полиции зафиксированы также случаи неполного заполнения регистров подвергнутых приводу лиц, в том числе, в рамках визита в отдел Нор Норка управления города Еревана Полиции РА было зафиксировано, что лицо, подвергшееся административному аресту по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях, было освобождено, однако в регистре выезда и въезда отсутствовала точная запись о времени его освобождения, в том случае, когда лицо, предположительно, ознакомилось и своей подписью подтвердило подлинность сделанных записей.

В ходе посещений Центрального, Шенгавитского отделов и отдела Малатии Полиции РА также были зафиксированы препятствия для осуществления права на телефонный звонок задержанному, которые были устранены при вмешательстве представителей Защитника.



В рамках визита в Центральный отдел полиции представители омбудсмена провели личную беседу с арестованным адвокатом Алексаном Тумасяном, который сообщил, что не участвовал в акции протеста, а представил сотруднику полиции, что гражданин является его доверенным лицом, пытаясь получить разъяснения относительно правовых основ административного задержания гражданина.

Зарегистрированные проблемы обобщены в аппарате Защитника прав человека, будут приняты необходимые меры в рамках компетенции Защитника.



Защитник прав человека РА констатирует, что процедура административного задержания граждан сотрудниками полиции осуществляется с нарушением ряда прав и серьезными нарушениями свобод. В частности, непредставление сотрудниками полиции РА какого-либо законного иска, неуяснение оснований лишения свободы, неуяснение минимальных прав последних, а также применение несоразмерной физической силы сотрудниками полиции продолжаются.



Исходя из вышеизложенного, Защитник прав человека призывает Полицию РА к надлежащему, законному поведению при исполнении своих служебных обязанностей, обеспечивая возможности для реализации минимальных прав лиц, лишенных свободы.



Группы быстрого реагирования Аппарата Защитника прав человека продолжают вести круглосуточный мониторинг, в том числе по выявлению экстремальных и опасных высказываний.